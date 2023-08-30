россияне запустили по Украине две группы ударных дронов – Воздушные Силы ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В ночь на среду, 30 августа, российские оккупанты запустили по Украине две группы ударных дронов. Об этом сообщили в телеграмме Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.
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По информации, первая группа вражеских ударных БпЛА находится в районе границ Сумской и Черниговской областей и двигается в направлении Киева.
Вторая группа находится в районе границы Днепропетровской и Николаевской областей и двигается в направлении Кропивницкого.
Согласно карте тревог, сирены прозвучали в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской. Кировоградской, Днепропетровской и Луганской областей. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.
В этих областях есть угроза применения ударных беспилотников.