росіяни запустили по України дві групи ударних дронів – Повітряні Сили ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У ніч на середу, 30 серпня, російські окупанти запустили по Україні дві групи ударних дронів. Про це в телеграмі повідомили Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.
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За інформацією, перша група ворожих ударних БпЛА перебуває в районі межі Сумської та Чернігівської областей і рухається у напрямку Києва.
Друга група знаходиться в районі межі Дніпропетровської та Миколаївської областей та рухається у напрямку Кропивницького.
Згідно з мапою тривог, сирени прозвучали у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській. Кіровоградській, Дніпропетровській і Луганській областях. Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.
У цих областях є загроза застосування ударних безпілотників.