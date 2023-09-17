россияне за день четыре раза атаковали Никопольщину - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Российские оккупанты в воскресенье, 17 сентября, четыре раза обстреляли Никопольщину, атаковали дронами, открывали огонь из тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Цитата
“В течение дня Никопольщину атаковали четыре раза. На районный центр и Марганецкую громаду российские захватчики направили три дрона-камикадзе. По Мировской – били из тяжелой артиллерии, - написал Лысак в Telegram.
По его словам, обошлось без пострадавших среди жителей.
Сейчас населенные пункты обследуют специалисты. Выясняют последствия вражеской агрессии.
Дополнение
Ночью в небе над Днепропетровской областью Силы ПВО уничтожили крылатую ракету россиян, выпущенную со стратегического бомбардировщика Ту-95мс.