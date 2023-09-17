Над Дніпропетровщиною ППО збила крилату ракету, випущену з Ту-95мс
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Уночі у небі над Дніпропетровською областю Сили ППО знищили крилату ракету росіян, випущену зі стратегічного бомбардувальника Ту-95мс. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.
Цитата
«Вночі ворог випустив по Україні крилаті ракети з Ту-95мс, які злетіли з аеродрому "Оленья". Одну з ракет збили над Дніпропетровщиною наші Повітряні Сили. Дякую захисникам неба з ПвК "Схід"!,» — написав посадовець.
Деталі
Також окупанти обстріляли з артилерії Покровську громаду Нікопольського району. По ній ворог випустив понад півдесятка снарядів. Якої шкоди завдано, нині з'ясовують. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих серед населення.
В інших громадах області ніч пройшла без обстрілів тихо.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українська армія на Мелітопольському напрямку продовжує наступальну операцію — Генштаб