Над Днепропетровской областью ПВО сбила крылатую ракету, выпущенную с Ту-95мс
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Ночью в небе над Днепропетровской областью Силы ПВО уничтожили крылатую ракету россиян, выпущенную со стратегического бомбардировщика Ту-95мс. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.
Цитата
«Ночью враг выпустил по Украине крылатые ракеты с Ту-95мс, которые взлетели с аэродрома "Оленья". Одну из ракет сбили над Днепропетровщиной наши Воздушные Силы. Спасибо защитникам неба из ПвК "Восток"!",» — написал чиновник.
Детали
Также оккупанты обстреляли из артиллерии Покровскую громаду Никопольского района. По ней враг выпустил более полудесятка снарядов. Какой ущерб нанесен, сейчас выясняется. По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди населения.
В других громадах области ночь прошла без обстрелов тихо.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская армия на Мелитопольском направлении продолжает наступательную операцию — Генштаб