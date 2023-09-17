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Українська армія на Мелітопольському напрямку продовжує наступальну операцію — Генштаб

Українська армія на Мелітопольському напрямку продовжує наступальну операцію — Генштаб

Київ • УНН

 • 194270 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що сьогодні, 17 вересня, російська федерація завдала авіаційно-ракетних ударів по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 8 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, від ракетних ударів росіян постраждало мирне населення міста Харків. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 15 приватних житлових будинків, зруйновано ліцей та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти:

  • Степок Сумської області;
  • Мала Вовча, Плетенівка, Синьківка, Копанки Харківської області;
  • Новоєгорівка, Невське Луганської області;
  • Серебрянка, Спірне, Кліщіївка, Авдіївка, Сєверне, Красногорівка, Пречистівка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області;
  • Світла Долина, Мала Токмачка, Оріхів та Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на напрямках

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили 13 атак противника в районі Кліщіївки Донецької області. Противник безуспішно намагався прорвати оборону Збройних Сил України в районах Курдюмівки та Андріївки Донецької області. За результатами ведення наступальних (штурмових) дій Сили оборони мають успіх в районі Кліщіївки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій.

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В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут минулої доби ворог здійснив 11 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районах Сєверного, Рівнопіля Донецької області та Новодарівки Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

Водночас, на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю.

На Мелітопольському напрямку наші воїни продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські захисники продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.

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