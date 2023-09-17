Украинская армия на Мелитопольском направлении продолжает наступательную операцию - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что сегодня, 17 сентября, российская федерация нанесла авиационно-ракетные удары по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.
За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Враг нанес 8 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также, от ракетных ударов россиян пострадало мирное население города Харьков. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили более 15 частных жилых домов, разрушены лицей и другая гражданская инфраструктура.
Авиационным ударам подверглись населенные пункты:
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- Степок Сумской области;
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- Малая Волчья, Плетеневка, Синьковка, Копанки Харьковской области;
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- Новоегоровка, Невское Луганской области;
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- Серебрянка, Спирное, Клищеевка, Авдеевка, Северное, Красногоровка, Пречистовка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области;
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- Светлая Долина, Малая Токмачка, Орехов и Роботино Запорожской области.
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Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Ситуация на направлениях
В зоне ответственности ОСУВ “Север” на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
В зоне ответственности ОСУВ “Хортица” на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили 13 атак противника в районе Клищеевки Донецкой области. Противник безуспешно пытался прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Курдюмовки и Андреевки Донецкой области. По результатам ведения наступательных (штурмовых) действий Силы обороны имеют успех в районе Клищеевки Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций.
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В зоне ответственности ОСУВ “Таврия” на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг совершил 11 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районах Северного, Ровнополя Донецкой области и Новодаровки Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.
В то же время, на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю.
На Мелитопольском направлении украинские воины продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.
В зоне ответственности ОСУВ “Одесса” на Херсонском направлении украинские защитники продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника.
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