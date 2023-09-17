росіяни за день чотири рази атакували Нікопольщину - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Російські окупанти у неділю, 17 вересня, чотири рази обстріляли Нікопольщину, атакували дронами, відкривали вогонь із важкої артилерії. Обійшлось без постраждалих. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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“Протягом дня Нікопольщину атакували чотири рази. На районний центр та Марганецьку громаду російські загарбники скерували три дрони-камікадзе. По Мирівській – гатили з важкої артилерії, - написав Лисак у Telegram.
За його словами, минулося без постраждалих серед жителів.
Наразі населені пункти обстежують фахівці. З'ясовують наслідки ворожої агресії.
Доповнення
Уночі у небі над Дніпропетровською областю Сили ППО знищили крилату ракету росіян, випущену зі стратегічного бомбардувальника Ту-95мс.