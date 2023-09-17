росіяни за день чотири рази атакували Нікопольщину - ОВА

Цитата

“Протягом дня Нікопольщину атакували чотири рази. На районний центр та Марганецьку громаду російські загарбники скерували три дрони-камікадзе. По Мирівській – гатили з важкої артилерії, - написав Лисак у Telegram.

За його словами, минулося без постраждалих серед жителів.

Наразі населені пункти обстежують фахівці. З'ясовують наслідки ворожої агресії.

Доповнення

Уночі у небі над Дніпропетровською областю Сили ППО знищили крилату ракету росіян, випущену зі стратегічного бомбардувальника Ту-95мс.