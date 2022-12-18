Россияне ударили по Никопольскому району и готовят повторный обстрел — глава РВА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Российские оккупанты сегодня, 18 декабря, в очередной раз обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области. Отмечается, что противник планирует новую атаку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение главы Никопольской районной военной администрации Евгения Евтушенко.
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“В течение дня оккупанты произвели обстрел Марганецкой ТГ. Сейчас специалисты ГСЧС обследуют места взрывов.
Предварительно — люди не пострадали”, — написал он в Telegram.
Детали
Также Евтушенко отметил, что в пределах других территорий района день прошел без чрезвычайных ситуаций.
Он добавил, что по информации партизан, россияне готовятся к повторному обстрелу.
“Прошу жителей прибрежных территорий провести ночь в убежище, или воспользоваться правилом двух стен”, — посоветовал глава военной администрации.
Дополнение
Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что оккупационная армия утром 18 декабря 5 раз обстреляла Никопольский район. Под вражеским огнем оказались Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская громады.