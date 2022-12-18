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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Росіяни вдарили по Нікопольському району і готують повторний обстріл - голова РВА

Росіяни вдарили по Нікопольському району і готують повторний обстріл - голова РВА

Київ • УНН

 • 460376 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Російські окупанти сьогодні, 18 грудня, вкотре обстріляли Нікопольський район, що на Дніпропетровщині. Зазначається, що ворог планує нову атаку. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис очільника Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка. 

Цитата

“Протягом дня окупанти здійснили обстріл Марганецької ТГ. Наразі, фахівці ДСНС обстежують місця вибухів.
Попередньо — люди не постраждали”, — написав він у Telegram.

Деталі

Також Євтушенко зазначив, що в межах інших територій району день минув без надзвичайних ситуацій.

Він додав, що за інформацією партизан, росіяни готуються до повторного обстрілу.

“Прошу жителів прибережних територій провести ніч в сховищі, або скористатися правилом двох стін”, — порадив голова військової адміністрації.

Доповнення

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що окупаційна армія вранці 18 грудня 5 разів обстріляла Нікопольський район. Під ворожим вогнем опинилися Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська громади.

Українські Національні Новини

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