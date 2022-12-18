Росіяни вдарили по Нікопольському району і готують повторний обстріл - голова РВА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Російські окупанти сьогодні, 18 грудня, вкотре обстріляли Нікопольський район, що на Дніпропетровщині. Зазначається, що ворог планує нову атаку. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис очільника Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка.
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“Протягом дня окупанти здійснили обстріл Марганецької ТГ. Наразі, фахівці ДСНС обстежують місця вибухів.
Попередньо — люди не постраждали”, — написав він у Telegram.
Деталі
Також Євтушенко зазначив, що в межах інших територій району день минув без надзвичайних ситуацій.
Він додав, що за інформацією партизан, росіяни готуються до повторного обстрілу.
“Прошу жителів прибережних територій провести ніч в сховищі, або скористатися правилом двох стін”, — порадив голова військової адміністрації.
Доповнення
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що окупаційна армія вранці 18 грудня 5 разів обстріляла Нікопольський район. Під ворожим вогнем опинилися Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська громади.