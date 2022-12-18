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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Окупанти 5 разів обстріляли Нікопольщину: є поранені

Окупанти 5 разів обстріляли Нікопольщину: є поранені

Київ • УНН

 • 387033 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що окупаційна армія 5 разів обстріляла  Нікопольський район. Під ворожим вогнем опинилися Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська громади, пише УНН.

Цитата

“У Нікополі постраждав 59-річний чоловік. Медики надали допомогу — він лишився лікуватися вдома. У місті понівечені кілька приватних будинків, господарські споруди та гімназія”, — йдеться у повідомленні.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди неушкоджені.

Додамо

Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що військові України відбили атаки російської армії в районі 15 населених пунктів Луганської та Донецької областей.

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