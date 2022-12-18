Окупанти 5 разів обстріляли Нікопольщину: є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що окупаційна армія 5 разів обстріляла Нікопольський район. Під ворожим вогнем опинилися Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська громади, пише УНН.
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“У Нікополі постраждав 59-річний чоловік. Медики надали допомогу — він лишився лікуватися вдома. У місті понівечені кілька приватних будинків, господарські споруди та гімназія”, — йдеться у повідомленні.
У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди неушкоджені.
Додамо
Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що військові України відбили атаки російської армії в районі 15 населених пунктів Луганської та Донецької областей.