оккупанты 5 раз обстреляли Никопольский район: есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что оккупационная армия 5 раз обстреляла Никопольский район. Под вражеским огнем оказались Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская общины, пишет УНН.
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“В Никополе пострадал 59-летний мужчина. Медики оказали помощь — он остался лечиться дома. В городе изуродованы несколько частных домов, хозяйственные постройки и гимназия”, — говорится в сообщении.
В Марганецкой и Красногригоревской общинах люди невредимы.
Добавим
Генштаб в утренней сводке сообщил, что военные Украины отразили атаки российской армии в районе 15 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.