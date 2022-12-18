ЗСУ відбили атаки росіян в районі 15 населених пунктів Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що військові України відбили атаки російської армії в районі 15 населених пунктів Луганської та Донецької областей, пише УНН.
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Розпочалася 298 доба російського широкомасштабного вторгнення.
Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах понад п’ятнадцяти населених пунктів. Серед них - Стельмахівка і Серебрянське лісництво Луганської області та Верхньокам’янське, Виїмка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Опитне, Первомайське, Невельське і Красногорівка на Донеччині.
Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних, а також здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
Додамо
Протягом минулого дня ворог обстріляв прикордоння із різних видів озброєння. Усього було 20 прильотів по Зноб-Новгородській, Середино-Будській та Шалигинській громадах.