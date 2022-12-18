ВСУ отразили атаки россиян в районе 15 населенных пунктов Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Генштаб в утренней сводке сообщил, что военные Украины отразили атаки российской армии в районе 15 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, пишет УНН.
Детали
Начались 298 сутки русского широкомасштабного вторжения.
Противник пытается улучшить тактическое положение на Лиманском и сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах более пятнадцати населенных пунктов. Среди них - Стельмаховка и Серебрянское лесничество Луганской области и Верхнекаменское, Выемка, Веселое, Бахмут, Клещиевка, Опросное, Первомайское, Невельское и Красногоровка Донецкой области.
За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных, а также совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Добавим
В течение прошедшего дня враг обстрелял приграничные территории из разных видов вооружения. Всего было 20 прилетов по Зноб-Новгородской, Середино-Будской и Шалыгинской общинам.