Рашисты обстреляли три общины в Сумской области

Детали

▪️ Шалыгинскую общину россияне обстреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. В общей сложности было 13 прилетов из АГС и еще 8 автоматных очередей.

▪️ Середино-Будскую общину русские войска обстреляли из минометов. Было 2 прилета.

▪️ Зноб-Новгородская община: 5 вражеских мин разорвались на пограничные.

Обошлось без пострадавших и разрушений.

Ситуация с электроснабжением

С 22 часа 17 декабря до 8 утра 18 декабря в Сумской области отменены графики почасового отключения электроэнергии. То есть всю ночь область будет без отключений, поскольку сумчане укладываются в определении энергетиками лимиты.

“Но завтра утром снова начинаем экономно потреблять электроэнергию, чтобы избежать аварийных отключений”, — добавил Живицкий.