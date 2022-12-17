Рашисты обстреляли три общины в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В течение дня враг обстрелял приграничные территории из разных видов вооружения. Всего было 20 прилетов по Зноб-Новгородской, Середино-Будской и Шалыгинской общинам.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
Детали
▪️ Шалыгинскую общину россияне обстреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. В общей сложности было 13 прилетов из АГС и еще 8 автоматных очередей.
▪️ Середино-Будскую общину русские войска обстреляли из минометов. Было 2 прилета.
▪️ Зноб-Новгородская община: 5 вражеских мин разорвались на пограничные.
Обошлось без пострадавших и разрушений.
Ситуация с электроснабжением
С 22 часа 17 декабря до 8 утра 18 декабря в Сумской области отменены графики почасового отключения электроэнергии. То есть всю ночь область будет без отключений, поскольку сумчане укладываются в определении энергетиками лимиты.
“Но завтра утром снова начинаем экономно потреблять электроэнергию, чтобы избежать аварийных отключений”, — добавил Живицкий.