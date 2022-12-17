Рашисти обстріляли три громади на Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Протягом дня ворог обстріляв прикордоння із різних видів озброєння. Усього було 20 прильотів по Зноб-Новгородській, Середино-Будській та Шалигинській громадах.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
Деталі
▪️ Шалигинську громаду росіяни обстріляли із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Загалом було 13 прильотів із АГС та ще 8 автоматних черг.
▪️ Середино-Будську громаду російські війська обстріляли з мінометів. Було 2 прильоти.
▪️ Зноб-Новгородська громада: 5 ворожих мін розірвалися на прикордонні.
Обійшлося без постраждалих і руйнувань.
Ситуація з електропостачанням
З 22 години 17 грудня до 8 ранку 18 грудня на Сумщині скасовані графіки погодинного відключення електроенергії. Тобто, усю ніч область буде без відключень, оскільки сумчани вкладаються у визначенні енергетиками ліміти.
“Але завтра зранку знову починаємо економно споживати електроенергію, щоб уникнути аварійних відключень”, — додав Живицький.