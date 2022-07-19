россияне убили еще одного мирного жителя Донецкой области, двоих - ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Российские оккупанты за 18 июля убили еще одного и ранили двух мирных жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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«За 18 июля россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области — в Авдеевке. Еще 2 человека получили ранения», - сообщил Кириленко в Telegram.
Он отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
Российские оккупанты утром, 18 июля обстреляли Торецк в Донецкой области. Спасатели изъяли тела пятерых погибших, еще один человек скончался в больнице.