росіяни вбили ще одного мирного жителя Донеччини, двох - поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Російські окупанти за 18 липня вбили ще одного та поранили двох мирних жителів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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«За 18 липня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — в Авдіївці. Ще 2 людини отримали поранення», - повідомив Кириленко у Telegram.
Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Російські окупанти зранку, 18 липня обстріляли Торецьк у Донецькій області. Рятувальники вилучили тіла п’ятьох загиблих, ще одна людина померла в лікарні.