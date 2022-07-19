росіяни вбили ще одного мирного жителя Донеччини, двох - поранили

Цитата

«За 18 липня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — в Авдіївці. Ще 2 людини отримали поранення», - повідомив Кириленко у Telegram.

Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

Російські окупанти зранку, 18 липня обстріляли Торецьк у Донецькій області. Рятувальники вилучили тіла п’ятьох загиблих, ще одна людина померла в лікарні.