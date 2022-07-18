Окупанти зранку обстріляли Торецьк на Донеччині: загинуло шестеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Російські окупанти зранку обстріляли Торецьк у Донецькій області. Рятувальники вилучили тіла п’ятьох загиблих, ще одна людина померла в лікарні. Про це інформує ДСНС у Донецькій області, передає УНН.
Деталі
Сьогодні із самого ранку місто Торецьк зазнало обстрілу. Російський снаряд зруйнував двоповерхову будівлю, в якій перебували люди.
Як повідомили, під час проведення пошуково-рятувальних робіт співробітники Служби порятунку виявили та вилучили тіла п'ятьох загиблих. Врятували з-під завалу трьох осіб, одна з них померла в лікарні.
Станом на 08:20 пошукові роботи завершено.
До робіт залучили 11 осіб особового складу, три одиниці техніки (2 АЦ, 1 автомобіль ШМД) від ДСНС та один трактор від місцевих органів влади.
Доповнення
17 липня російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донеччини: в Авдіївці та Новому Донбасі. Ще 10 людей отримали поранення.