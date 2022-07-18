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Оккупанты утром обстреляли Торецк в Донецкой области: погибли шесть человек

Киев • УНН

 • 136757 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Российские оккупанты утром обстреляли Торецк Донецкой области. Спасатели изъяли тела пятерых погибших, еще один человек умер в больнице. Об этом информирует ГСЧС в Донецкой области, передает УНН.

Детали

Сегодня с самого утра город Торецк подвергся обстрелу. Российский снаряд разрушил двухэтажное здание, в котором находились люди.

Как сообщили, во время проведения поисково-спасательных работ сотрудники Службы спасения обнаружили и изъяли тела пяти погибших. Спасли из-под завала три человека, один из них умер в больнице.

По состоянию на 08:20 поисковые работы завершены.

К работам привлекли 11 человек личного состава, три единицы техники (2 АЦ, 1 автомобиль СМП) от ГСЧС и один трактор от местных органов власти.

Дополнение

17 июля оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Авдеевке и Новом Донбассе. Еще 10 человек получили ранения.

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