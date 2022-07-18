Донеччина: окупанти вбили 2 мирних жителів, 10 - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. За 17 липня російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донеччини: в Авдіївці та Новому Донбасі. Ще 10 людей отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"росія вбиває цивільних! За 17 липня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: в Авдіївці та Новому Донбасі. Ще 10 людей отримали поранення", - зазначив голова ОВА.
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Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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У Донецькій області російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема по навчальних закладах: школі, дитсадку, медичному коледжі, центрі дитячої та юнацької творчості.