Донецкая область: оккупанты убили 2 мирных жителей, 10 - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. За 17 июля российские оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Авдеевке и Новом Донбассе. Еще 10 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"россия убивает гражданских! За 17 июля россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Авдеевке и Новом Донбассе. Еще 10 человек получили ранения", - отметил председатель ОВА.
Детали
Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
В Донецкой области российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре, в частности по учебным заведениям: школе, детсаду, медицинскому колледжу, центру детского и юношеского творчества.