россияне убили еще двух жителей Донецкой области, ранили шестерых
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Российские оккупанты за 21 мая убили еще двух жителей Донецкой области, еще шестерых ранили. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
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«За 21 мая россияне убили 2 жителей Донецкой области – в Авдеевке и Часовом Яру. Еще 6 человек в области получили ранения», - написал Кириленко.
Он отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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В Офисе Генерального прокурора сообщили о начале расследования дела по враждебному обстрелу Донбасса с жертвами среди гражданских.