россияне убили еще двух жителей Донецкой области, ранили шестерых

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«За 21 мая россияне убили 2 жителей Донецкой области – в Авдеевке и Часовом Яру. Еще 6 человек в области получили ранения», - написал Кириленко.

Он отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

В Офисе Генерального прокурора сообщили о начале расследования дела по враждебному обстрелу Донбасса с жертвами среди гражданских.