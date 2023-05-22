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Ворожий обстріл Донеччини: в Офісі Генпрокурора повідомили про початок розслідування

Ворожий обстріл Донеччини: в Офісі Генпрокурора повідомили про початок розслідування

Київ • УНН

 • 588817 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. В Офісі Генерального прокурора України повідомили про початок розслідування справи щодо ворожого обстрілу Донеччини з жертвами серед цивільних, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що російська армія знов обстріляла населені пункти Донеччини. Так, 21 травня 2023 року під удар окупантів потрапили міста Авдіївка, Часів Яр, смт Нью Йорк м. Торецька та с. Георгіївка Мар’їнської територіальної громади.

За даними слідства, стріляли військовослужбовці рф, ймовірно, зі ствольної артилерії та фугасними авіабомбами ФАБ-250.

Внаслідок влучань по житловій забудові загинули двоє чоловіків 46 та 55 років. Ще шестеро місцевих мешканців – двоє чоловіків і четверо жінок зазнали тілесних ушкоджень. Лікарі діагностували у постраждалих вогнепальні осколкові поранення голови, тулубу і кінцівок.

Правоохоронці зафіксували пошкодження приватних домоволодінь, багатоквартирного будинку, території підприємства та об’єктів цивільної інфраструктури.

Прокурори здійснюють процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

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