Вражеский обстрел Донецкой области: в Офисе Генпрокурора сообщили о начале расследования
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В Офисе Генерального прокурора Украины сообщили о начале расследования дела о вражеском обстреле Донецкой области с жертвами среди гражданских, передает УНН.
Детали
Сообщается, что российская армия вновь обстреляла населенные пункты Донецкой области. Так, 21 мая 2023 года под удар оккупантов попали города Авдеевка, Часов Яр, пгт Нью Йорк г. Торецка и с. Георгиевка Марьинской территориальной громады.
По данным следствия, стреляли военнослужащие рф, вероятно, из ствольной артиллерии и фугасными авиабомбами ФАБ-250.
В результате попаданий по жилой застройке погибли двое мужчин 46 и 55 лет. Еще шестеро местных жителей – двое мужчин и четверо женщин получили телесные повреждения. Врачи диагностировали у пострадавших огнестрельные осколочные ранения головы, туловища и конечностей.
Правоохранители зафиксировали повреждения частных домовладений, многоквартирного дома, территории предприятия и об’объектов гражданской инфраструктуры.
Прокуроры осуществляют процессуальное руководство в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хотел установить памятники кадырову: СБУ разоблачила еще 12 интернет-агитаторов рф