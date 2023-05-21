Хотів встановити пам’ятники кадирову: СБУ викрила ще 12 інтернет-агітаторів рф
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. СБУ викрила ще 12 інтернет-агітаторів рф, серед них є й "ідеологи" встановлення в Україні пам’ятників кадирову. Про це пише УНН з посиланням на Службу безпеки України.
Деталі
Як зазначається, Служба безпеки нейтралізувала підривну діяльність ще 12 проросійських агітаторів, які поширювали антиукраїнський контент в інтернеті.
Так, на Полтавщині:
За матеріалами СБУ 8 років тюрми загрожує двом ворожим пропагандистам. Один з них – працівник місцевого підприємства критичної інфраструктури, який прославляв повномасштабне вторгнення в Україну.
Інший фігурант "просував" в інтернеті ідею встановлення в українських містах пам’ятників кадирову.
У Дніпропетровській області:
Викрито колишнього місцевого комерсанта, що героїзував бойовиків ПВК "вагнер" та виправдовував їхню участь у штурмі українських міст на сході України.
Деструктивні "гасла" він поширював через інтернет, а також під час спілкування зі знайомими.
На Донеччині:
Нейтралізовано цілий "осередок" проросійських інтернет-агітаторів. До нього входило 4 мешканців регіону, які вихваляли бойовиків терористичних організацій "л/днр", задіяних на східному фронті.
У Кіровоградській області:
Затримано мешканця Онуфрієвського району. У своїх дописах в соцмережі "Одноклассники" він називав "незаконною" деокупацію Херсона.
У Чернігівській області:
Повідомлено про підозру ще двом ворожим агітаторам. На власних акаунтах у соцмережах вони розміщували пропагандистські дописи, які підхоплювали російські інтернет-групи.
Встановлено, що син однієї з фігуранток є російським військовим, з яким вона перебувала на постійному зв’язку.
На Рівненщині:
Задокументовано підривну діяльність двох громадянок рф, що мають посвідки на постійне проживання в Україні.
У заборонених соцмережах вони дискредитували українських захисників та схвалювали злочини російських окупантів з бурятії проти цивільного населення.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ: російський генерал - командувач окупацією Харківщини отримав підозру