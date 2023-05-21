Хотел установить памятники кадырову: СБУ разоблачила еще 12 интернет-агитаторов рф
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. СБУ разоблачила еще 12 интернет-агитаторов рф, среди них есть и "идеологи" установления в Украине памятников кадырову. Об этом пишет УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Детали
Как отмечается, Служба безопасности нейтрализовала подрывную деятельность еще 12 пророссийских агитаторов, которые распространяли антиукраинский контент в интернете.
Так, на Полтавщине:
По материалам СБУ 8 лет тюрьмы грозит двум враждебным пропагандистам. Один из них – работник местного предприятия критической инфраструктуры, который прославлял полномасштабное вторжение в Украину.
Другой фигурант "продвигал" в интернете идею установления в украинских городах памятников кадырову.
В Днепропетровской области:
Разоблачен бывший местный коммерсант, который героизировал боевиков ЧВК "вагнер" и оправдывал их участие в штурме украинских городов на востоке Украины.
Деструктивные "лозунги" он распространял через интернет, а также во время общения со знакомыми.
В Донецкой области:
Нейтрализована целая "ячейка" пророссийских интернет-агитаторов. В него входило 4 жителя региона, которые восхваляли боевиков террористических организаций "л/днр", задействованных на восточном фронте.
В Кировоградской области:
Задержан житель Онуфриевского района. В своих сообщениях в соцсети "Одноклассники" он называл "незаконной" деоккупацию Херсона.
В Черниговской области:
Сообщено о подозрении еще двум вражеским агитаторам. На собственных аккаунтах в соцсетях они размещали пропагандистские сообщения, которые подхватывали российские интернет-группы.
Установлено, что сын одной из фигуранток является российским военным, с которым она находилась на постоянной связи.
В Ровенской области:
Задокументирована подрывная деятельность двух гражданок рф, имеющих постоянный вид на жительство в Украине.
В запрещенных соцсетях они дискредитировали украинских защитников и одобряли преступления российских оккупантов из бурятии против гражданского населения.
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