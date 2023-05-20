СБУ: російський генерал - командувач окупацією Харківщини отримав підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Служба безпеки України поінформувала, що повідомила про підозру російському генералу, який командував окупацією Харківської області, передає УНН.
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"Служба безпеки зібрала доказову базу на командувача 11 армійського корпусу Балтійського флоту Західного військового округу зс рф генерал-лейтенанта Андрія Рузинського. На початку повномасштабного вторгнення він віддав наказ підпорядкованим підрозділам російських військ на "прорив" державного кордону України для захоплення Харківської області", - ідеться у повідомленні СБУ.
Деталі
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивних воєнних дій, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності. Йому загрожує до 15 років тюрми.
За даними СБУ, під його командуванням загарбники тимчасово окупували території Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.
"Таким чином Рузинський виконував злочинні завдання вищого військово-політичного керівництва рф щодо захоплення України", - вказують у спецслужбі.
Як повідомляється, для штурму українських населених пунктів на Харківщині він задіяв понад 4 тис. російських військових, які входили до складу окупаційного угруповання «Балаклія».
Встановлено, що для ведення бойових дій проти Сил оборони загарбники використовували танки, ствольну артилерію, зенітно-ракетні комплекси та важкі вогнеметні системи «Буратіно» і «Солнцепьок». Водночас, за даними СБУ, при плануванні та проведенні бойових операцій на території Харківської області цей російський генерал неодноразово залучав вогневі засоби ураження свого старшого командира - командувача Західним військовим округом зс рф. Зокрема, як зазначається, залучалася армійська штурмова авіація, ударні гелікоптери Мі-8 та Ка-52, а також розрахунки 300-мм РСЗВ «Смерч».
Також СБУ повідомляє, що Рузинському підпорядковувалася військова комендатура в місті Балаклія, керівнику якої СБУ нещодавно оголосила підозру у катуванні мирних мешканців.
"За ведення агресивної війни проти України кремль нагородив більше ніж 1 тис. рашистів, які перебували у підпорядкуванні Рузинського. А сам він отримав підвищення у військовому званні і був переведений для подальшої служби на територію росії, де наразі переховується від правосуддя", - розповіли у СБУ.
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