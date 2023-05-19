СБУ повідомила про підозру російському генералу, який віддав наказ знищити "Мрію"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Служба безпеки України повідомила про підозру заступнику командувача повітряно-десантними військами зс рф генерал-лейтенанту Анатолію Концевому, який віддав наказ знищити найбільший у світі український літак АН-225 "Мрія". Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку СБУ в Telegram.
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За даними слідства, за наказом Концевого окупанти здійснили тимчасове захоплення Гостомельського аеропорту на початку повномасштабного вторгнення. Тоді під час активних бойових дій загарбники знищили "Мрію".
Зазначається, що для штурму аеродрому генерал-лейтенант задіяв підрозділи спецпризначення повітряно-десантних військ та армійської авіації країни-агресора. Слідчі СБУ встановили, що Концевой входить до складу вищого військового командування зс рф і брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та здійсненні збройної агресії проти України.
Правоохоронці визначали, що з 2019 року він організував на території росії та білорусі підготовку ворожих десантників до ураження та захоплення стратегічних наземних цілей на території нашої держави. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Концевому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою осіб.
Йому загрожує покарання до 15 років тюрми. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.
Нагадаємо
Служба безпеки України поінформувала, що повідомила про підозру російському актору-пропагандисту Володимиру Машкову, який, як вказали у спецслужбі, закликав до знищення України.