СБУ сообщила о подозрении российскому генералу, который отдал приказ уничтожить "Мрию"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю командующего воздушно-десантными войсками ВС РФ генерал-лейтенанту Анатолию Концевому, который отдал приказ уничтожить крупнейший в мире украинский самолет АН-225 "Мрия". Об этом информирует УНН, ссылаясь на страницу СБУ в Telegram.
Детали
По данным следствия, по приказу Концевого оккупанты осуществили временный захват Гостомельского аэропорта в начале полномасштабного вторжения. Тогда во время активных боевых действий захватчики уничтожили "Мрию".
Отмечается, что для штурма аэродрома генерал-лейтенант задействовал подразделения спецназначения воздушно-десантных войск и армейской авиации страны-агрессора. Следователи СБУ установили, что Концевой входит в состав высшего военного командования вс рф и принимал непосредственное участие в планировании, подготовке и осуществлении вооруженной агрессии против Украины.
Правоохранители определили, что с 2019 года он организовал на территории россии и беларуси подготовку вражеских десантников к поражению и захвату стратегических наземных целей на территории нашего государства. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Концевому о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору лиц.
Ему грозит наказание до 15 лет тюрьмы. Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности за преступления против Украины.
Напомним
Служба безопасности Украины проинформировала, что сообщила о подозрении российскому актеру-пропагандисту Владимиру Машкову, который, как указали в спецслужбе, призывал к уничтожению Украины.