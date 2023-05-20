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СБУ: российский генерал - командующий оккупацией Харьковской области получил подозрение

СБУ: российский генерал - командующий оккупацией Харьковской области получил подозрение

Киев • УНН

 • 667496 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Служба безопасности Украины проинформировала, что сообщила о подозрении российскому генералу, который командовал оккупацией Харьковской области, передает УНН.

Цитата

"Служба безопасности собрала доказательную базу на командующего 11 армейского корпуса Балтийского флота Западного военного округа вр рф генерал-лейтенанта Андрея Рузинского. В начале полномасштабного вторжения он отдал приказ подчиненным подразделениям российских войск на "прорыв" государственной границы Украины для захвата Харьковской области", - говорится в сообщении СБУ.

Детали

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивных военных действий, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

По данным СБУ, под его командованием захватчики временно оккупировали территории Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.

"Таким образом Рузинский выполнял преступные задания высшего военно-политического руководства рф по захвату Украины", - указывают в спецслужбе.

Как сообщается, для штурма украинских населенных пунктов в Харьковской области он задействовал более 4 тыс. российских военных, которые входили в состав оккупационной группировки «Балаклея».

Установлено, что для ведения боевых действий против Сил обороны захватчики использовали танки, ствольную артиллерию, зенитно-ракетные комплексы и тяжелые огнеметные системы «Буратино» и «Солнцепёк». В то же время, по данным СБУ, при планировании и проведении боевых операций на территории Харьковской области этот российский генерал неоднократно привлекал огневые средства поражения своего старшего командира - командующего Западным военным округом вс рф. В частности, как отмечается, привлекалась армейская штурмовая авиация, ударные вертолеты Ми-8 и Ка-52, а также расчеты 300-мм РСЗО «Смерч».

Также СБУ сообщает, что Рузинскому подчинялась военная комендатура в городе Балаклея, руководителю которой СБУ недавно объявила подозрение в пытках мирных жителей.

"За ведение агрессивной войны против Украины кремль наградил более 1 тыс. рашистов, которые находились в подчинении Рузинского. А сам он получил повышение в воинском звании и был переведен для дальнейшей службы на территорию россии, где сейчас скрывается от правосудия", - рассказали в СБУ.

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