росіяни вбили ще двох жителів Донеччини, поранили шістьох
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Російські окупанти за 21 травня вбили ще двох жителів Донецької області, ще шістьох поранили. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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«За 21 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини - в Авдіївці та Часовому Яру. Ще 6 людей в області дістали поранення», - написав Кириленко.
Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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В Офісі Генерального прокурора повідомили про початок розслідування справи щодо ворожого обстрілу Донеччини з жертвами серед цивільних.