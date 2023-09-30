россияне сбросили две управляемые авиабомбы на село в Харьковской области - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки обстреляли четыре района Харьковской области, в частности, сбросили две управляемые авиабомбы на село Копанки, сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Цитата
"По селу Копанки Изюмского района враг нанес удар 2-мя управляемыми авиабомбами, повреждены 2 частных дома. Без пострадавших", - написал Синегубов в Telegram.
Детали
За прошедшие сутки в целом, по словам главы ОВА, враг из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливал гражданское население Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области, в частности:
-
- В результате обстрелов Волчанска Чугуевского района повреждены 3 частных жилых дома, хозяйственные постройки, произошел пожар. Уничтожены и повреждены частные автомобили.
-
- В селе Кучеровка Купянского района обстрелом повреждены частный дом, хозяйственная постройка, автомобиль, произошел пожар.
-
- В результате обстрела окрестностей села Кондрашовка Купянского района произошел пожар на открытой территории.
-
"За сутки пострадавших среди гражданского населения в результате вражеских обстрелов не зафиксировано", - сообщил Синегубов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харьковской области полиция эксгумировала тело замученного россиянами предпринимателя