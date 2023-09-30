росіяни скинули дві керовані авіабомби на село на Харківщині - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Російські війська минулої доби обстріли чотири райони Харківської області, зокрема, скинули дві керовані авіабомби на село Копанки, повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"По селу Копанки Ізюмського району ворог завдав удару 2-ма керованими авіабомбами, пошкоджено 2 приватні будинки. Без постраждалих", - написав Синєгубов у Telegram.
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Протягом минулої доби загалом, зі слів голови ОВА, ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював цивільне населення Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області, зокрема:
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- Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено 3 приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталася пожежа. Знищено та пошкоджено приватні автомобілі.
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- У селі Кучерівка Куп'янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, автомобіль, сталася пожежа.
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- Внаслідок обстрілу околиць села Кіндрашівка Куп'янського району сталася пожежа на відкритій території.
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"За добу постраждалих серед цивільного населення внаслідок ворожих обстрілів не зафіксовано", - повідомив Синєгубов.
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