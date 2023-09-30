росіяни скинули дві керовані авіабомби на село на Харківщині - ОВА

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"По селу Копанки Ізюмського району ворог завдав удару 2-ма керованими авіабомбами, пошкоджено 2 приватні будинки. Без постраждалих", - написав Синєгубов у Telegram.

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Протягом минулої доби загалом, зі слів голови ОВА, ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював цивільне населення Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області, зокрема:



Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено 3 приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталася пожежа. Знищено та пошкоджено приватні автомобілі.

Чугуївського району пошкоджено 3 приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталася пожежа. Знищено та пошкоджено приватні автомобілі.

У селі Кучерівка Куп'янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, автомобіль, сталася пожежа.

Куп'янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, автомобіль, сталася пожежа.

Внаслідок обстрілу околиць села Кіндрашівка Куп'янського району сталася пожежа на відкритій території.

Куп'янського району сталася пожежа на відкритій території.

"За добу постраждалих серед цивільного населення внаслідок ворожих обстрілів не зафіксовано", - повідомив Синєгубов.

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