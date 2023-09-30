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На Харківщині поліція ексгумувала тіло закатованого росіянами підприємця

На Харківщині поліція ексгумувала тіло закатованого росіянами підприємця

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. У селі Савинці на Харківщині поліція ексгумувала тіло закатованого росіянами в 2022 році чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції у Харківській області, передає УНН.

Деталі

Правоохоронці ексгумували тіло 59-річного Юрія Кривича, який був похований під час окупації на центральному кладовищі.

Цитата

“Свідки розказують, що на тілі були величезні гематоми, синці, на руках сліди від мотузок. Відкрито кримінальне провадження. Тіло направили на судово-медичну експертизу”, — розповіли в поліції.

Доповнення

Зазначається, що вбитий бізнесмен мав проблеми з деякими місцевими мешканцями, котрі обіцяли, що з ним розберуться.

За даними поліції, торік 27 квітня його забрали російські військові, за добу тіло чоловіка знайшли на подвір’ї. Поховали загиблого 2 травня 2022 року.

“На той час в смт Савинці перебували військові так званої ЛДНР і військові Російської Федерації, є свідчення, що його забирали військові. Після того труп його було знайдено вже з тілесними ушкодженнями”, — уточнили правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Вилучене тіло направлено на судово-медичну експертизу.

За оперативним супроводом Управління карного розшуку тривають слідчі дії, встановлюються люди, які можуть бути причетні до вбивства Юрія Кривича. У поліції додали, що у харківських слідчих вже є достатньо інформації, речових доказів, фотографій для ідентифікації військових злочинців.

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