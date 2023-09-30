На Харківщині поліція ексгумувала тіло закатованого росіянами підприємця
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У селі Савинці на Харківщині поліція ексгумувала тіло закатованого росіянами в 2022 році чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції у Харківській області, передає УНН.
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Правоохоронці ексгумували тіло 59-річного Юрія Кривича, який був похований під час окупації на центральному кладовищі.
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“Свідки розказують, що на тілі були величезні гематоми, синці, на руках сліди від мотузок. Відкрито кримінальне провадження. Тіло направили на судово-медичну експертизу”, — розповіли в поліції.
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Зазначається, що вбитий бізнесмен мав проблеми з деякими місцевими мешканцями, котрі обіцяли, що з ним розберуться.
За даними поліції, торік 27 квітня його забрали російські військові, за добу тіло чоловіка знайшли на подвір’ї. Поховали загиблого 2 травня 2022 року.
“На той час в смт Савинці перебували військові так званої ЛДНР і військові Російської Федерації, є свідчення, що його забирали військові. Після того труп його було знайдено вже з тілесними ушкодженнями”, — уточнили правоохоронці.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Вилучене тіло направлено на судово-медичну експертизу.
За оперативним супроводом Управління карного розшуку тривають слідчі дії, встановлюються люди, які можуть бути причетні до вбивства Юрія Кривича. У поліції додали, що у харківських слідчих вже є достатньо інформації, речових доказів, фотографій для ідентифікації військових злочинців.