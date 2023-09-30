На Харьковщине полиция эксгумировала тело замученного россиянами предпринимателя
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В селе Савинцы на Харьковщине полиция эксгумировала тело замученного россиянами в 2022 году мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает УНН.
Детали
Правоохранители эксгумировали тело 59-летнего Юрия Кривича, который был похоронен во время оккупации на центральном кладбище.
Цитата
“Свидетели рассказывают, что на теле были огромные гематомы, синяки, на руках следы от веревок. Открыто уголовное производство. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу”, — рассказали в полиции.
Дополнение
Отмечается, что убитый бизнесмен имел проблемы с некоторыми местными жителями, которые обещали, что с ним разберутся.
По данным полиции, в прошлом году 27 апреля его забрали российские военные, через сутки тело мужчины нашли во дворе. Похоронили погибшего 2 мая 2022 года.
“В то время в пгт Савинцы находились военные так называемой ЛДНР и военные Российской Федерации, есть свидетельства, что его забирали военные. После того труп его был найден уже с телесными повреждениями”, — уточнили правоохранители.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Изъятое тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
При оперативном сопровождении Управления уголовного розыска продолжаются следственные действия, устанавливаются люди, которые могут быть причастны к убийству Юрия Кривича. В полиции добавили, что у харьковских следователей уже есть достаточно информации, вещественных доказательств, фотографий для идентификации военных преступников.