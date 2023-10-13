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россияне сбросили две управляемые авиабомбы на Невское - ОВА

россияне сбросили две управляемые авиабомбы на Невское - ОВА

Киев • УНН

 • 263910 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Пять вражеских попыток штурма за сутки было отбито под Маковкой и Кременском лесу, оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на Невское в Луганской области. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.

Цитата

«По всей линии фронта враг вчера бил из артиллерии – род ударами оказались Невское, Белогоровка, Новолюбовка, территория Серебрянского лесничества. В Невском зафиксированы два взрыва авиабомб КАБ-500. Оккупанты продолжают давление на Макеевку и в Кременских лесах – там отбито пять попыток штурма. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Невское и Белогоровка», - написал Лысогор.

Детали

Он добавил, что несмотря на обстрелы украинским полицейским удалось привезти в населенные пункты Краснореченской громады свежий хлеб, который раздали населению.

По данным главы ОВА, во время новой волны принудительной мобилизации во временно оккупированном Луганске открыли полигон, где россияне отрабатывают навыки ведения боя. 

Он также сообщил, что в Должанске не осталось медицинского персонала, который может оказать помощь гражданским гражданам - местный персонал или выехал, или задействован в военных госпиталях. Поэтому люди ждут российских врачей, которые посменно приезжают на временно оккупированные территории.

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