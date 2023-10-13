росіяни скинули дві керовані авіабомби на Невське - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. П’ять ворожих спроб штурму за добу було відбито під Маківкою та Кремінському лісі, окупанти скинули дві керовані авіабомби на Невське на Луганщині. Про це у Telegram повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.
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«По всій лінії фронту ворог учора бив з артилерії – під ударами опинилися Невське, Білогорівка, Новолюбівка, територія Серебрянського лісництва. Так, у Невському зафіксовані два вибухи авіабомб КАБ-500. Окупанти продовжують тиск на Макіївку та в Кремінських лісах – там відбито п’ять спроб штурму. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Невське та Білогорівка», - написав Лисогор.
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Він додав, що попри обстріли українським поліцейським вдалося привезти в населені пункти Красноріченської громади свіжий хліб, який роздали населенню.
За даними голови ОВА, під час нової хвилі примусової мобілізації в тимчасово окупованому Луганську відкрили полігон, де росіяни відпрацьовують навички ведення бою.
Він також повідомив, що у Довжанську не залишилось медичного персоналу, який може надати допомогу цивільним громадянам - місцевий персонал або виїхав, або задіяний у військових шпиталях. Тому люди чекають російських лікарів, які позмінно приїжджають на тимчасово окуповані території.
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