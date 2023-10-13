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росіяни скинули дві керовані авіабомби на Невське - ОВА

росіяни скинули дві керовані авіабомби на Невське - ОВА

Київ • УНН

 • 263911 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. П’ять ворожих спроб штурму за добу було відбито під Маківкою та Кремінському лісі, окупанти скинули дві керовані авіабомби на Невське на Луганщині. Про це у Telegram повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.

Цитата

«По всій лінії фронту ворог учора бив з артилерії – під ударами опинилися Невське, Білогорівка, Новолюбівка, територія Серебрянського лісництва. Так, у Невському зафіксовані два вибухи авіабомб КАБ-500. Окупанти продовжують тиск на Макіївку та в Кремінських лісах – там відбито п’ять спроб штурму. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Невське та Білогорівка», - написав Лисогор.

Деталі

Він додав, що попри обстріли українським поліцейським вдалося привезти в населені пункти Красноріченської громади свіжий хліб, який роздали населенню.

За даними голови ОВА, під час нової хвилі примусової мобілізації в тимчасово окупованому Луганську відкрили полігон, де росіяни відпрацьовують навички ведення бою. 

Він також повідомив, що у Довжанську не залишилось медичного персоналу, який може надати допомогу цивільним громадянам - місцевий персонал або виїхав, або задіяний у військових шпиталях. Тому люди чекають російських лікарів, які позмінно приїжджають на тимчасово окуповані території.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Луганщина: росіяни активізували наземні наступи в Серебрянському лісництві, не припиняють атаки на Макіївку

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