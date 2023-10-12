Луганщина: росіяни активізували наземні наступи в Серебрянському лісництві, не припиняють атаки на Макіївку

Цитата

«Наступи на Макіївку не припиняються. Тільки за учора росіяни здійснили вісім таких спроб. З-під обстрілів вдалося врятувати 86-річного чоловіка, якого наші правоохоронці доправили до безпечного регіону. Втім, у селах поблизу лінії фронту є люди, які попри підвищену небезпеку, відмовляються виїжджати. Також ворог активізував наземні наступи в Серебрянському лісництві.», - заявив Лисогор.

Крім того, там та поблизу Білогорівки росіяни завдали понад 10 ударів по позиціях Сил оборони з авіації. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали, зокрема, Невське та Білогорівка.

Доповнення

Також Лисогор повідомив, що окупанти звітують про нібито завершення підготовки до осінньо-зимового періоду. Однак, як зазначив голова ОВА, захоплені рф минулого року міста тепла не дочекаються. У низці громад не запрацює жодна із котелень, крім нашвидкуруч встановлених модульних біля декількох багатоповерхівок. Йдеться, зокрема, про Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Гірськ. Під деякі з мобільних котелень тільки почали виконувати земляні роботи.



Додамо

Крім того, голова ОВА зазначив, що у старих районах Сєвєродонецька окупанти не обіцяють відновити навіть вцілілі будинки, де руйнувань зазнали одна-дві квартири.

«Ані даху, ані комунікацій, ані виплат, якими окупанти хизувалися до так званих «перших виборів», - зауважив Лисогор.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На окупованій Луганщині подекуди в населення немає ні світла, ні газу, ні води - очільник ОВА