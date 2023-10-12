Луганщина: россияне активизировали наземные наступления в Серебрянском лесничестве, не прекращают атаки на Макеевку
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Российские войска активизировались в Серебрянском лесничестве Луганской области, за сутки восемь раз пытались наступать на Макеевку. Об этом в Telegram сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лисогор, передает УНН.
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«Наступления на Макеевку не прекращаются. Только за вчера россияне совершили восемь таких попыток. Из-под обстрелов удалось спасти 86-летнего мужчину, которого наши правоохранители доставили в безопасный регион. Впрочем, в селах вблизи линии фронта есть люди, которые, несмотря на повышенную опасность, отказываются выезжать. Также враг активизировал наземные наступления в Серебрянском лесничестве.», - заявил Лысогор.
Кроме того, там и вблизи Белогоровки россияне нанесли более 10 ударов по позициям Сил обороны с авиации. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали, в частности, Невское и Белогоровка.
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Также Лысогор сообщил, что оккупанты отчитываются о якобы завершении подготовки к осенне-зимнему периоду. Однако, как отметил глава ОВА, захваченные рф в прошлом году города тепла не дождутся. В ряде громад не заработает ни одна из котельных, кроме наскоро установленных модульных возле нескольких многоэтажек. Речь идет, в частности, о Лисичанске, Северодонецке, Рубежном, Горске. Под некоторые из мобильных котельных только начали выполнять земляные работы.
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Кроме того, глава ОВА отметил, что в старых районах Северодонецка оккупанты не обещают восстановить даже уцелевшие дома, где разрушениям подверглись одна-две квартиры.
«Ни крыши, ни коммуникаций, ни выплат, которыми оккупанты хвастались до так называемых «первых выборов», - отметил Лысогор.
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