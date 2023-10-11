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На окупованій Луганщині подекуди в населення немає ні світла, ні газу, ні води - очільник ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Російські загарбники провалили підготовку до зими в захоплених торік містах Луганщини. Про це у Telegram повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.

Деталі

За його словами, в окремих населених пунктах є або газ, або світла, або вода. Але в Новодружеську та Привіллі, які підпорядковуються Лисичанську, населення вже півтора роки не має доступу до комунальних послуг. Деякий час був газ, однак нещодавно його подача припинилася.

Цитата

«Світло окупанти обіцяли відновити двічі – у вересні 2022-го і 2023-го років. Зрозуміло, що після завершення псевдореферендуму та так званих «перших виборів». Про централізовану подачу води мова не йшла взагалі», - уточнив він.

Деталі

Він написав, що Сєвєродонецьку жителям важко потрапити до керівників так званої окупаційної влади, які приїжджають тільки для проведення святкових заходів та інших пропагандистський кампаній. До того ж коли населенню потрібно вирішити конкретне, наприклад, відновити згорілі документи, то їм відмовляють. На цих територіях немає інтернету і його не відновлюють, тому неможливо й відновити роботу електронних реєстрів.

Доповнення

Минулої доби на Луганщині, за даними голови ОВА, під ворожий вогонь потрапили Макіївка, Невське та Білогорівка. Зокрема, по околицях Невського росіяни поцілили двома авіабомбами КАБ-500. Також активно вони застосовували авіацію для ударів по позиціях наших військових у сусідній Новолюбівці та Серебрянському лісництві, що південно-західніше Кремінної. Артем Лисогор уточнив, що українські захисники стримують наступ противника поблизу Макіївки, де відбито ще п’ять атак, та Діброви.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Луганщина: продовжується евакуація жителів, окупанти посилили мобілізаційні заходи

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