На оккупированной Луганщине местами у населения нет ни света, ни газа, ни воды - глава ОВА

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Российские захватчики провалили подготовку к зиме в захваченных в прошлом году городах Луганской области. Об этом в Telegram сообщил Глава Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.

Детали

По его словам, в отдельных населенных пунктах есть либо газ, либо свет, либо вода. Но в Новодружеске и Приволье, которые подчиняются Лисичанску, население уже полтора года не имеет доступа к коммунальным услугам. Некоторое время был газ, однако недавно его подача прекратилась.

Цитата

«Свет оккупанты обещали восстановить дважды – в сентябре 2022-го и 2023-го годов. Понятно, что после завершения псевдореферендума и так называемых «первых выборов». О централизованной подаче воды речь не шла вообще», - уточнил он.

Детали

Он написал, что Северодонецке жителям трудно попасть к руководителям так называемых оккупационных властей, которые приезжают только для проведения праздничных мероприятий и других пропагандистский кампаний. К тому же когда населению нужно решить конкретное, например, восстановить сгоревшие документы, то им отказывают. На этих территориях нет интернета и его не восстанавливают, поэтому невозможно и восстановить работу электронных реестров.

Дополнение

За прошедшие сутки в Луганской области, по данным главы ОВА, под вражеский огонь попали Макеевка, Невское и Белогоровка. В частности, по окрестностям Невского россияне попали двумя авиабомбами КАБ-500. Также активно они применяли авиацию для ударов по позициям наших военных в соседней Новолюбовке и Серебрянском лесничестве, что юго-западнее Кременной. Артем Лысогор уточнил, что украинские защитники сдерживают наступление противника вблизи Макеевки, где отражены еще пять атак, и Диброву.

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