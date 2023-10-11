На оккупированной Луганщине местами у населения нет ни света, ни газа, ни воды - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Российские захватчики провалили подготовку к зиме в захваченных в прошлом году городах Луганской области. Об этом в Telegram сообщил Глава Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.
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По его словам, в отдельных населенных пунктах есть либо газ, либо свет, либо вода. Но в Новодружеске и Приволье, которые подчиняются Лисичанску, население уже полтора года не имеет доступа к коммунальным услугам. Некоторое время был газ, однако недавно его подача прекратилась.
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«Свет оккупанты обещали восстановить дважды – в сентябре 2022-го и 2023-го годов. Понятно, что после завершения псевдореферендума и так называемых «первых выборов». О централизованной подаче воды речь не шла вообще», - уточнил он.
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Он написал, что Северодонецке жителям трудно попасть к руководителям так называемых оккупационных властей, которые приезжают только для проведения праздничных мероприятий и других пропагандистский кампаний. К тому же когда населению нужно решить конкретное, например, восстановить сгоревшие документы, то им отказывают. На этих территориях нет интернета и его не восстанавливают, поэтому невозможно и восстановить работу электронных реестров.
Дополнение
За прошедшие сутки в Луганской области, по данным главы ОВА, под вражеский огонь попали Макеевка, Невское и Белогоровка. В частности, по окрестностям Невского россияне попали двумя авиабомбами КАБ-500. Также активно они применяли авиацию для ударов по позициям наших военных в соседней Новолюбовке и Серебрянском лесничестве, что юго-западнее Кременной. Артем Лысогор уточнил, что украинские защитники сдерживают наступление противника вблизи Макеевки, где отражены еще пять атак, и Диброву.
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