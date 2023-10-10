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Луганщина: продовжується евакуація жителів, окупанти посилили мобілізаційні заходи

Луганщина: продовжується евакуація жителів, окупанти посилили мобілізаційні заходи

Київ • УНН

 • 392706 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Ворог штурмує Макіївку, обстріляв Невське та Білогорівку.З населених пунктів Луганщини продовжується евакуація мешканців. Про це та загальну ситуацію на окупованих територіях у Телеграм розповів голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН

Цитата

«Із Макіївки, поблизу якої точаться бойові дії, вчора вдалося вивезти чоловіка і жінку. Вони погодилися на евакуацію і поїхали до родичів до більш безпечного регіону. За останні дні свої життя убезпечили вже вісім жителів цього населеного пункту. В той самий період, коли перебувати там стало вкрай небезпечно – на жаль, люди залишаються у рідних хатах до останнього», - написав Артем Лисогор.

Деталі

Він повідомив, що наші військові відбили ще сім штурмів противника на Макіївку. З артилерії росіяни обстріляли Невське, де зафіксовано шість вибухів. Також від ворожого вогню та авіації постраждала Білогорівка.

Тим часом на окупованих територіях посилено мобілізаційні заходи. Зокрема, між Новопсковом та Старобільськом окупанти зупиняють транспортні засоби і ретельно перевіряють пасажирів. Чоловікам призовного віку вручають повістки.

Додатково

Також він розповів, що у так званій «лнр» пообіцяли людям із жовтня надавати послуги нового оператора мобільного зв'язку у Луганську, Алчевську, Перевальську, Краснодоні. Тим часом на захоплених минулоріч територіях встановлюють дротовий зв’язок.

Водночас, мобільний інтернет залишається під забороною. Більше того, за даними голови ОВА, загарбники збираються дозволити доступ до Wi-Fi тільки після ідентифікації особистості.

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