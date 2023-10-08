Окупанти на окупованій території Луганщини активно шукають українське підпілля

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«За інформацією українського Руху опору, основна увага приділяється жителям, які раніше проходили службу в лавах ЗС України або були активними волонтерами під час проведення АТО та ООС. Окупаційна адміністрація боїться діяльності українського підпілля, у зв’язку з цим посилюється контррозвідувальний режим в окупованому регіоні.

Однак, Рух опору має широку мережу на ТОТ Луганської області та готовий до виконання завдань за призначенням», - йдеться у повідомленні Центру.

Українське підпілля фіксує усіх осіб, які причетні до тиску до місцевого населення на ТОТ. Після звільнення наших територій Силами оборони – кожен злочинець понесе справедливе покарання – додали у ЦНС.