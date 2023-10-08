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Оккупанты на оккупированной территории Луганщины активно ищут украинское подполье

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. На временно оккупированной территории Луганской области оккупационный режим продолжает оказывать давление на население оккупированного региона, которое имеет проявления нелояльности к российско-оккупационным войскам и администрации противника. Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления, пишет УНН.

Цитата

«По информации украинского Движения Сопротивления, основное внимание уделяется жителям, которые ранее проходили службу в рядах ВС Украины или были активными волонтерами во время проведения АТО и ООС. Оккупационная администрация боится деятельности украинского подполья, в связи с этим усиливается контрразведывательный режим в оккупированном регионе.

Однако, движение сопротивления имеет широкую сеть на ТОТ Луганской области и готово к выполнению задач по назначению», - говорится в сообщении Центра.

Украинское подполье фиксирует всех лиц, причастных к давлению к местному населению на ТОТ. После освобождения наших территорий Силами обороны – каждый преступник понесет справедливое наказание – добавили в ЦНС. 

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