Луганщина: продолжается эвакуация жителей, оккупанты усилили мобилизационные мероприятия
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Враг штурмует Макеевку, обстрелял Невское и Белогоровку. Из населенных пунктов Луганщины продолжается эвакуация жителей. Об этом и общей ситуации на оккупированных территориях в Телеграм рассказал глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН. .
Цитата
«Из Макеевки, вблизи которой идут боевые действия, вчера удалось вывезти мужчину и женщину. Они согласились на эвакуацию и поехали к родственникам в более безопасный регион. За последние дни свои жизни обезопасили уже восемь жителей этого населенного пункта. В тот самый период, когда находиться там стало крайне опасно – к сожалению, люди остаются в родных домах до последнего», - написал Артем Лысогор.
Детали
Он сообщил, что наши военные отбили еще семь штурмов противника на Макеевку. Из артиллерии россияне обстреляли Невское, где зафиксировано шесть взрывов. Также от вражеского огня и авиации пострадала Белогоровка.
Между тем на оккупированных территориях усилены мобилизационные мероприятия. В частности, между Новопсковом и Старобельском оккупанты останавливают транспортные средства и тщательно проверяют пассажиров. Мужчинам призывного возраста вручают повестки.
Дополнительно
Также он рассказал, что в так называемой «лнр» пообещали людям с октября предоставлять услуги нового оператора мобильной связи в Луганске, Алчевске, Перевальске, Краснодоне. Между тем на захваченных в прошлом году территориях устанавливают проводную связь .
В то же время, мобильный интернет остается под запретом. Более того, по данным главы ОВА, захватчики собираются разрешить доступ к Wi-Fi только после идентификации личности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты на оккупированной территории Луганщины активно ищут украинское подполье