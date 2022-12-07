россияне снова атаковали Харьковскую область ракетами и артиллерией: есть погибшая и раненые

Детали



По словам Синегубова, в Купянске в результате артиллерийских ударов было частично разрушено здание лицея – пострадавших нет. Во время следующего артобстрела получила осколочные ранения местная жительница 67 лет. Также были повреждены крыша и окна жилых домов и хозяйственные постройки.

После 17:00 в Дворичанской громаде горел дом. А в селе Боровское Шевченковской громады три российские ракеты комплекса С-300 попали в Дом культуры и вблизи школы.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Волчанской громаде в результате обстрела россиян погибла женщина 43 лет. Ранение получил 50-летний мужчина, госпитализированный в тяжелом состоянии.

Пиротехнические подразделения ГСЧС уничтожили за сутки 249 взрывоопасных предметов.

Напомним

6 декабря в результате вражеских обстрелов в Купянском районе Харьковщины погиб мужчина.