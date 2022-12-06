Окупанти знову вдарили по Харківській області: загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківщину. Внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік в Куп’янському районі. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис керівника Харківського ОВА Олега Синєгубова.
Цитата
«Під артилерійськими обстрілами окупантів знову Чугуївський, Харківський та Куп’янський райони. На жаль, внаслідок обстрілів росіян в селі Обухівка, що в Куп’янському районі, загинув 68-річний чоловік», - написав він в Telegram.
Деталі
За його інформацією, є пошкодження приватних домоволодінь, господарчих споруд, складських приміщень.
Також очільник регіону наголосив, що наразі триває добровільна евакуація з Куп’янського району. Місцева влада спільно з волонтерами евакуювали вже 217 людей, ще 68 заявок в роботі.
Доповнення
Російські війська завдали ракетного удару по Куп’янську Харківської області, застосувавши комплекс С-300. Внаслідок обстрілу загинула жінка.