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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 29551 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Окупанти знову вдарили по Харківській області: загинув чоловік

Окупанти знову вдарили по Харківській області: загинув чоловік

Київ • УНН

 • 776602 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківщину. Внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік в Куп’янському районі. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис керівника Харківського ОВА Олега Синєгубова.

Цитата

«Під артилерійськими обстрілами окупантів знову Чугуївський, Харківський та Куп’янський райони. На жаль, внаслідок обстрілів росіян в селі Обухівка, що в Куп’янському районі, загинув 68-річний чоловік», - написав він в Telegram.

Деталі

За його інформацією, є пошкодження приватних домоволодінь, господарчих споруд, складських приміщень.

Також очільник регіону наголосив, що наразі триває добровільна евакуація з Куп’янського району. Місцева влада спільно з волонтерами евакуювали вже 217 людей, ще 68 заявок в роботі.

Доповнення

Російські війська завдали ракетного удару по Куп’янську Харківської області, застосувавши комплекс С-300. Внаслідок обстрілу загинула жінка.

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