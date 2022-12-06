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Оккупанты снова ударили по Харьковской области: погиб мужчина

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область. В результате вражеского обстрела погиб мужчина в Купянском районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение руководителя Харьковского ОВА Олега Синегубова.

Цитата

«Под артиллерийскими обстрелами оккупантов снова Чугуевский, Харьковский и Купянский районы. К сожалению, в результате обстрелов россиян в селе Обуховка, что в Купянском районе, погиб 68-летний мужчина», - написал он в Telegram.

Детали

По его информации, есть повреждения частных домовладений, хозяйственных построек, складских помещений.

Также глава региона подчеркнул, что сейчас идет добровольная эвакуация из Купянского района. Местные власти совместно с волонтерами эвакуировали уже 217 человек, еще 68 заявок в работе.

Дополнение

Российские войска нанесли ракетный удар по Купянску Харьковской области, применив комплекс С-300. В результате обстрела погибла женщина.

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