Оккупанты снова ударили по Харьковской области: погиб мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область. В результате вражеского обстрела погиб мужчина в Купянском районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение руководителя Харьковского ОВА Олега Синегубова.
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«Под артиллерийскими обстрелами оккупантов снова Чугуевский, Харьковский и Купянский районы. К сожалению, в результате обстрелов россиян в селе Обуховка, что в Купянском районе, погиб 68-летний мужчина», - написал он в Telegram.
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По его информации, есть повреждения частных домовладений, хозяйственных построек, складских помещений.
Также глава региона подчеркнул, что сейчас идет добровольная эвакуация из Купянского района. Местные власти совместно с волонтерами эвакуировали уже 217 человек, еще 68 заявок в работе.
Дополнение
Российские войска нанесли ракетный удар по Купянску Харьковской области, применив комплекс С-300. В результате обстрела погибла женщина.