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Окупанти вдарили по Куп'янську ракетами С-300, є загибла

Окупанти вдарили по Куп'янську ракетами С-300, є загибла

Київ • УНН

 • 733895 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Російські війська сьогодні вранці завдали ракетного удару по Куп’янську Харківської області, застосувавши комплекс С-300. Внаслідок обстрілу загинула жінка. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Цитата

«Після 4 години ранку росіяни вдарили ракетами типу С-300 по цивільній інфраструктурі Куп’янська. За попередніми даними правоохоронців, внаслідок ударів окупантів загинула жінка, детальна інформація уточнюється», - написав він у Telegram.

Деталі

За його інформацією, внаслідок обстрілу виникла пожежа на СТО, горів автомобіль. Пошкоджені покрівлі приватних будинків.

Окрім цього, окупанти завдавали артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Ізюмського районах.

Протягом доби отримали травми внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів 2 людей: 52-річний чоловік у Мерефі та 66-річний чоловік у селі Донецьке, що на Ізюмщині. Обидва госпіталізовані до медичних установ, стан постраждалих середній.

Доповнення

російські війська раніше вдарили по Куп'янському району Харківської області ракетами С-300 та з артилерії - було пошкоджено зазалізничну інфраструктуру та приватні будинки.

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